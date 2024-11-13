Після звільнення території цей чоловік вирішив залишитися на підконтрольній Україні частині області і влаштувався на роботу в ТЦК.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника «Дар’ївської колонії», який під час окупації Херсонщини співпрацював з російськими загарбниками.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Після звільнення території цей чоловік вирішив залишитися на підконтрольній Україні частині області і влаштувався на роботу до територіального центру комплектування (ТЦК) в Одеській області. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

У період окупації частини Херсонщини колишній інспектор «Дар’ївської колонії» перейшов на аналогічну посаду у захопленому закладі, де працював на користь окупаційної адміністрації. Після деокупації регіону він залишився на території, підконтрольній Україні.

Незабаром чоловік був мобілізований і потрапив на службу до одного з районних ТЦК в Одеській області, де відповідав за вручення повісток військовозобов’язаним. При цьому він приховував свою співпрацю з окупантами, представляючи себе як людину з проукраїнською позицією.

Спільними зусиллями працівників ДБР та ДВКР СБУ перебіжчика було викрито та затримано.

Чоловіку висунули обвинувачення у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

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