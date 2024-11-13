Він каже, що після кожного успішного удару не забуває похвалити пілота та все ще дивується, що вони радіють смертям російських військових.

34-річний Євген Гавва, який носить позивний "Вій", до початку повномасштабного російського вторгнення був актором Луганського обласного театру.

Після переїзду театру з Луганська до Сєвєродонецька, він активно працював у кількох виставах і готувався до нової постановки. Однак війна змінила його плани: Євген вирішив стати добровольцем і пішов до військкомату.

Зараз він служить у бригаді "Червона калина" Національної гвардії України, виконуючи обов'язки навідника ударних дронів.

Опановувати військову справу було нелегко, зізнається Євген. Він розповідає, що в дитинстві мріяв стати пілотом, але не мав жодного досвіду у цій сфері, а також не було прикладу в родині.

"Це все було так складно, бо це взагалі не те, чим я колись займався. Ніколи не бачив себе військовим. Я не розбирався ні в чому. Я знав, що оце автомат, отут натискати, а отут вилітає. І все! Це все я з самого нуля вчив. А коли перейшов до FPV, то мені довелося вчити ще й те, що я пропустив на уроках фізики", — розповідає він.

Як навідник БПЛА, Євген вже не раз разом із побратимами вражав цілі. Він каже, що після кожного успішного удару не забуває похвалити пілота та все ще дивується, що вони радіють смертям російських військових.

"Це дуже дивно, що ми радіємо останньому подиху людей, навіть якщо росіяни - нелюди. Я розумію, що після війни мені треба буде від цього якось лікуватися, відходити. Бо це ненормально. Але там, на позиції, ми цьому радіємо. Ти якось живеш оцією війною. І таке враження, що весь світ не існує, є тільки лінія ЛБЗ по якій ходять ви й вороги", - додав військовий.

Незважаючи на його теперішню службу, Євген сподівається, що після війни зможе повернутися до театру.

Джерело: Суспільне.

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