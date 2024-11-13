Директора будівельної компанії на Чернігівщині підозрюють у розкраданні бюджетних коштів - йдеться про ремонт вентиляції в укритті одного з ліцеїв Чернігівського району.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Згідно з розслідуванням, у грудні 2023 року один з комунальних закладів Чернігівського району уклав договір з місцевим будівельним підприємством на виконання робіт з ремонту вентиляції в укритті ліцею. Однак, за даними слідства, директор підприємства, 62-річний чоловік, умисно вніс неправдиві дані до офіційного документа. Він заявив, що роботи, які на момент підписання акта навіть не були розпочаті, виконані в повному обсязі.

Попри те, що фактичне виконання робіт ще не відбулося, директор надав замовнику підписаний акт виконаних робіт. На основі цього документа на рахунок підприємства було перераховано майже 350 тисяч гривень.

Керівнику підприємства висунули підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення), за яку передбачено покарання у вигляді обмеження волі до трьох років;

частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), що карається обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з можливістю позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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