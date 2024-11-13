Наразі зловмисники перебувають під вартою – їм загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п'ятьох осіб, які діяли за завданням російських спецслужб, вчиняючи підпали в трьох регіонах України.

Як повідомили у СБУ, метою зловмисників були як об'єкти військової інфраструктури, так і важливі енергетичні об'єкти.

Одна з груп намагалася знищити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші — здійснювали підпали на електропідстанціях, зокрема на об'єктах Укрзалізниці.

Усі затримані були завербовані ворогом через пошук «легких» заробітків у Телеграм-каналах, де їм обіцяли гроші від росії. Проте замість цього вони отримали підозру від українських правоохоронців.

Кіровоградська область:

Трьох молодиків, віком 17 та 18 років, затримали «на гарячому», коли вони намагалися підпалити гелікоптер ЗСУ на військовому аеродромі. Окрім цього, зловмисники планували знищити одну з ключових електропідстанцій, що могло б залишити без світла десятки тисяч місцевих мешканців. Завдяки своєчасному затриманню, вдалося зберегти бойовий вертоліт та важливий енергооб'єкт.

Полтавська область:

У Полтавському районі був затриманий рецидивіст, який підпалив військовий джип, що був залучений до виконання завдань на сході країни. Чоловік мав попередній досвід кримінальних діянь, а восени 2024 року отримав замовлення від росії на підпал техніки ЗСУ.

Черкаська область:

Затримано 34-річного чоловіка, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала енергопостачання для залізничного руху в регіоні.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

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