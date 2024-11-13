Іранські ракети для росії можуть загрожують певним містам в Україні, стало відомо, хто у небезпеці.

Пускова установка Fath 360, яку ймовірно вже передали рф, на базі легкої вантажівки оптимізована для тактики «стріляй і тікай».

Відомо, що Fath 360 може вміщати від двох до шести ракет класу «земля – земля», кожна з яких має боєголовку 150 кг.

Боєприпаси Fath 360 вважаються потужнішими, але менш точними копіями снарядів GMRLS для РСЗВ HIMARS, що має українська армія.

Іранські ракети, ймовірно, тероризуватимуть українську територію на відстані 30–120 км від лінії розмежування, про це попередив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

До зони ураження потрапляють українські міста Шостка, Суми та Харків.

Блінкен додав, що отримання Fath-360 дозволить країні-агресорці перенаправити власні дорожчі та ефективніші ракети «Іскандер» і «Кинджал» на цілі у глибокому тилу.

«Десятки російських військовослужбовців пройшли в Ірані навчання з використання систем Fath-360. Ми попереджали Іран публічно, ми попереджали Іран приватно, що передача цих ракет означатиме серйозну ескалацію. І тепер росія отримала партії цих ракет», – повідомив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, дуже небезпечними для нашої ППО для України залишаються балістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", розповів командир зенітного ракетного дивізіону С-300 Олександр.

За словами військового, після "Кинджалів" загрозу для України становлять ракети Х-22.

Джерело: mind.ua.

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