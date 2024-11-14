Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Харківщині - згідно з матеріалами справи, затриманий працював коригувальником вогню для російських військ.

Про це повідомили у СБУ. Відомо, что чоловік передавав дані про бойові позиції українських захисників, які обороняли Куп’янськ.

Основними цілями, які коригував зрадник, були штаби, укріплені позиції та вогневі точки ЗСУ в прикордонних районах. Як встановило розслідування, агентом виявився місцевий безробітний, якого ФСБ помітила через його прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах.

Після вербування зрадник почав обходити район і фіксувати розташування українських військ, а також маршрути їхнього пересування. За кожну «злиту» позицію російські окупанти обіцяли йому фінансову винагороду, однак грошей він так і не отримав.

СБУ своєчасно викрила зрадника і затримала його вдома. Під час обшуку в нього було вилучено мобільний телефон з доказами його контактів з представниками ФСБ.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Ведеться слідство. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Оперативно-розшукові заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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