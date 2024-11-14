Магуніка вважали зниклим безвісти півтора місяці, і за цей час рідні не мали жодної інформації про його місцезнаходження.

24-річний військовий Давид Магуник 14 вересня повернувся з російського полону, де він провів майже півтора року - після реабілітації він приїхав додому до Нового Роздолу.

Про своє повернення та пережите він розповів у інтерв'ю для Суспільного.

Давида мобілізували через рік після початку повномасштабного вторгнення рф. Він служив на Донецькому напрямку і потрапив у полон під Бахмутом у травні 2023 року.

"Тоді за радість було просто вижити. Часто було коли, скажімо, розпал у Бахмуті був, там ще як в полон попадеш — то як щастя. Я сам випадково зайшов. Просто не чекав, що настільки близько, десь 50 метрів, може і менше. Думаю, що наші теж не знали", — згадує Давид.

Магуника вважали зниклим безвісти півтора місяця, і за цей час рідні не мали жодної інформації про його місцеперебування.

"Мені це було тяжко пережити. Все одно було таке відчуття, коли знав, що під Бахмутом, і я думав, навряд що під Бахмутом він зміг вижити. А дружина вірила, що живий", — каже батько Давида, Руслан Магуник.

Всього в полоні Давид провів рік і п'ять місяців. Спочатку його утримували в Горлівці, а потім перевели в Торез (тепер — Чистякове).

"Коли був ростовський спецназ, він жорсткий дуже. Вони, наприклад, вибігали зі столової й чим завгодно — руками, кулаками били. Мені раз сильно в щелепу заїхали, мене аж до вуха боліло. Й так кожен день. Найскладніше було бачити чи чути, як інших б'ють, на мене оце найбільше діяло. Але з часом до того якось звик чи що", — розповідає він.

Після повернення додому Давид пройшов реабілітацію, під час якої його відвідувала сім'я. Зустріч із сином також організував батько, який сам служив у ЗСУ ще з 2014 року. Давид поділився, що після всього пережитого планує відпочити та поїхати в село, щоб трохи відійти від шокуючих подій і відновити сили.

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