Експерт пояснив, що зберігання готівки на руках пов’язане з ризиками, через які власник може повністю втратити свої кошти.

НБУ прагне зробити гривневі депозити та облігації більш привабливими для громадян, забезпечуючи їх прибутковістю, яка б компенсувала річну девальвацію національної валюти.

Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, передає DOU.

Експерт пояснив, що зберігання готівки на руках пов’язане з ризиками, через які власник може повністю втратити свої кошти. Серед таких небезпек — крадіжки, пожежі та інші форс-мажорні обставини.

"Не розумію, чому українці продовжують купувати валюту та просто тримати її вдома, окрім як на випадок надзвичайних ситуацій. Такий підхід призводить до втрати вартості коштів через інфляцію та збільшує ризики, як-от крадіжки, пожежі чи обстріли", — зазначив Гайдай.

Він наголосив, що покупка облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) повинна бути не менш привабливою, ніж купівля іноземної валюти та зберігання її вдома. Також, на думку експерта, депозитні вклади є вигідним способом зберігання коштів з отриманням доходу.

Ті ж українці, які обирають зберігати іноземну валюту вдома, втрачають вартість цих коштів, тоді як інвестиції в ОВДП чи депозити можуть стати більш вигідними.

"У що б я не вкладався зараз точно, то це в додаткові бетонометри задля отримання доходу. Рівень ризику й невизначеності надто високий за теперішньої дохідності", — підсумував експерт.

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