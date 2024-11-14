Він вважає, що не потрібно переконувати людей залишатися в Україні – адже вони самі зробили свій вибір.

"Азовець" Арн, який провів понад два з половиною роки в російському полоні, висловив думку, що якщо українці вирішили виїхати за кордон і оселитися там, то не варто їх зупиняти.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко.

Він вважає, що не потрібно переконувати людей залишатися в Україні - адже вони самі зробили свій вибір. Особливо - це стосується тих українців, які навіть після повномаштабної війни поїхали в рф чи Білорусь.

"Ми почистимо свій генофонд, нам навіть буде краще. Люди, які нас зрадили, вони виїдуть до рф. Люди, які хочуть кращого життя, поїдуть за кордон (на Захід), і ми лишимось тут українцями — людьми, які будуть надалі будувати цю країну", - сказав Арн.

Військовий з полку "Азов" також зізнався, що був сильно здивований тим, як багато українців підтримували полонених.

"Коли я приїхав, я не знав, що нас так чекають і нас підтримують. Не очікував такого. Коли ти в полоні, ти в повній ізоляції. Ти не знаєш, що відбувається у світі. Ви у камері - там постійно бачите день, ніч і тортури. А тут ти приїжджаєш з полону і мені кажуть - ти знав, що вас тут так підтримують, що вас так чекають. Я кажу, ні не знав. Мені дівчата показують відео в Інтернеті. І я такий - ого, раніше за слово "Азов" банили, а тепер нас весь світ чекає, нас підтримують. І це дуже круто", — розповів він.

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