Служба безпеки України затримала ще сімох осіб, які підтримували російську агресію проти України та намагалися саботувати мобілізацію.
За матеріалами СБУ, одна з пропагандисток ворога була засуджена до 10 років позбавлення волі.
Зокрема, у Києві затримали колишню викладачку іноземної мови, яка в соціальних мережах закликала до підтримки путіна і захоплення України. Крім того, у столиці був затриманий 36-річний переселенець із Запоріжжя, який передавав інформацію про розташування українських військових і мобільних груп ТЦК через тематичні Telegram-канали.
На Черкащині було викрито чотирьох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які інформували ухилянтів про місцезнаходження блокпостів та давали поради щодо уникнення призову.
У Хмельницькому затримали переселенця з Донеччини, який в чат-рулетці виправдовував ракетні удари росіян по дитячій лікарні Охматдит. Затриманим загрожують тюремні вироки.
Окрім того, у Харкові 10 років позбавлення волі отримала місцева пропагандистка, яка дистанційно працювала на 85-й Головний центр спеціальної служби військової розвідки рф (ГРУ). Цей підрозділ відповідає за інформаційні диверсії проти України, включаючи діяльність агентурних мереж. За вказівкою окупантів, вона адмініструвала кілька Telegram-каналів і месенджер-груп, де вихваляла кремлівський режим та виправдовувала військові злочини росіян.
Операції проводили співробітники СБУ в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій областях за процесуального керівництва прокуратури Київської міської, Черкаської, Харківської та Хмельницької областей.
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