Операції проводили співробітники СБУ в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій областях за процесуального керівництва прокуратури Київської міської, Черкаської, Харківської та Хмельницької областей.

Служба безпеки України затримала ще сімох осіб, які підтримували російську агресію проти України та намагалися саботувати мобілізацію.

За матеріалами СБУ, одна з пропагандисток ворога була засуджена до 10 років позбавлення волі.

Зокрема, у Києві затримали колишню викладачку іноземної мови, яка в соціальних мережах закликала до підтримки путіна і захоплення України. Крім того, у столиці був затриманий 36-річний переселенець із Запоріжжя, який передавав інформацію про розташування українських військових і мобільних груп ТЦК через тематичні Telegram-канали.

На Черкащині було викрито чотирьох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які інформували ухилянтів про місцезнаходження блокпостів та давали поради щодо уникнення призову.

У Хмельницькому затримали переселенця з Донеччини, який в чат-рулетці виправдовував ракетні удари росіян по дитячій лікарні Охматдит. Затриманим загрожують тюремні вироки.

Окрім того, у Харкові 10 років позбавлення волі отримала місцева пропагандистка, яка дистанційно працювала на 85-й Головний центр спеціальної служби військової розвідки рф (ГРУ). Цей підрозділ відповідає за інформаційні диверсії проти України, включаючи діяльність агентурних мереж. За вказівкою окупантів, вона адмініструвала кілька Telegram-каналів і месенджер-груп, де вихваляла кремлівський режим та виправдовувала військові злочини росіян.

Операції проводили співробітники СБУ в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій областях за процесуального керівництва прокуратури Київської міської, Черкаської, Харківської та Хмельницької областей.

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