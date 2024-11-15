Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як можна влаштувати міні-свято завдяки ідеальній закусці лише за десять хвилин.

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав свій рецепт смачної піци, що готується лише за кілька хвилин.

Змішавши кілька простих інгредієнтів, можна створити смачну та поживну страву прямо на сковороді та без випікання.

Цей швидкий рецепт піци ідеально підходить, коли немає часу замішувати тісто, а смачного шматочка піци все ж таки хочеться.

Інгредієнти

2 яйця

150 г сметани

100 г цільнозернового борошна

1/2 год. л. рік

3 ст. л. томатів пелаті

1 ч. л. сухого орегано

50 г оливок

100 г свіжих томатів

1 ст. л. оливкового масла

150 г курячого філе

100 г сиру (на ваш вибір)

Спосіб приготування

У мисці змішайте цільнозернове борошно, сметану і яйця, додавши щіпку солі. Розмішайте добре, щоб отримати ідеальну основу для тесту. Увімкніть плиту і поставте сковороду розігріватись, щоб підготуватися до швидкого приготування піци, радить "Мастер Шеф" Клопотенко.

Наріжте куряче філе і обсмажте наперед до готовності. Також наріжте свіжі та консервовані томати.

"Мастер Шеф" Клопотенко додає, далі влийте трохи оливкової олії на сковороду, викладіть тісто та розрівняйте. Зверху намажте томатами пелаті, розкладіть скибочки свіжих томатів, курку, оливки, орегано та посипте сиром.

Накрийте кришкою піцу і готуйте на середньому вогні 10 хвилин. Це дасть сиру розплавитися і вигляд буде привабливішим перед подачею, "Мастер Шеф" Клопотенко.

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