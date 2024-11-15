Сергій Можаровський — військовий строкової служби 12-ї бригади оперативного призначення НГУ, який захищав Маріуполь і провів 830 днів у російському полоні.

В інтерв'ю TSN.UA військовий поділився, що одразу після його звільнення його батько зник безвісти.

Військовий розповів, що у ньгго біли складні стусинки з батьком. З мамою Сергія вони розлучились, коли той був маленьким і після цього чоловік мало часу приділяв сину - зосередившись на новій сім'ї. При цьому зв'язку вони не втрачали, проте спілкування не вистачало. Він зізнався, що йому дуже боляче, адже він не може забрати тіло батька та поховати його по-людськи.

"Я виходжу з полону, телефоную бабусі, кажу: “Все, я повернувся”. І минає буквально кілька днів і вона мені повідомляє, що батько пішов служити. Ну вона мені це ще й раніше сказала, щойно я вийшов, що він зараз служить у 53-й бригаді, все нормально. А потім кілька днів минуло, і вона каже, що їй надійшло повідомлення, що він безвісти зник. Одного дня тебе поміняли і дізналися, що він зник", — розповів він.

Батько Сергія перебував на Торецькому напрямку. Він зник разом із групою під час першого бойового виїзду після піврічного навчання.

"Вони приїхали на нуль, поїхали і пропали. Знайшли їхню машину, яка згоріла. І начебто піднімали дрон, бачили тіла. Ну а потім уже побачили фото, де чоловік дуже схожий на мого батька. У мене є якась надія, що він вижив, може, в полон потрапив. Але це дуже малоймовірно. Зараз прикро за те, що не можна навіть забрати його тіло звідти і поховати по-людськи", — додав Сергій.

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