Агент був затриманий, а в рамках операції було проведено комплексні заходи з метою захисту об'єктів Сил оборони та збереження життя українських військових.

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який організовував підпали у Чернігові та планував вбивства українських військових.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Кіберспеціалісти Служби безпеки України затримали агента російської військової розвідки (ГРУ) в Чернігові. Зловмисник займався коригуванням вогню та підпалами автомобілів, які він розглядав як «тестові місії», а також готувався до виконання завдань із ліквідації українських військових.

За інформацією слідства, агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, прихильник проросійських поглядів. Його діяльність потрапила в поле зору російських спецслужб після проросійських коментарів у месенджері «Телеграм».

Першим завданням фігуранта був підпал військового пікапа та трансформаторної підстанції в Чернігові. Після цього він отримав нові вказівки, зокрема, щодо коригування ударів російських військ по північному регіону України. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об'єкти, в тому числі ремонтні бази ЗСУ та медичні установи, де перебували поранені українські військові.

Далі, як зізнався затриманий, він повідомив російському куратору про готовність вчинити фізичну ліквідацію військовослужбовців ЗСУ. Для цього він планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Однак СБУ вдалося запобігти планам ворога. Агент був затриманий, а в рамках операції було проведено комплексні заходи з метою захисту об'єктів Сил оборони та збереження життя українських військових.

Під час обшуку в затриманого були вилучені мобільний телефон і комп'ютер, за допомогою яких він підтримував зв'язок з російськими кураторами.

Наразі затриманому оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію провели за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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