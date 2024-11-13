Російська армія в черговий раз атакувала територію Україну, зокрема ворог обстріляв Чернігівську область.

Відомо про ситуації на Чернігівщині на ранок 13 листопада, ворожа армія РФ обстріляла громади.

За минулу добу, 12 листопада, російська армія дев'ять разів обстріляла територію Чернігівської області.

Зафіксовано 17 вибухів, ворог атакував Новгород-Сіверський та Корюківський райони із артилерії, мінометів, застосував безпілотники та FPV-дрони.

Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Ворожа армія ввечері 12 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської області, cntime.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада у РФ зафіксовано зліт до шести бортів Ту-95мс.

У Київській області зранку, 13 листопада лунали вибухи, відомо, що в регіоні працювала ППО.

Через ранковий ворожий обстріл на Київщині сталася пожежа, також відомо, що поранена людина.

Про це у Фейсбуці повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

У Броварському районі Київської області внаслідок російської повітряної атаки поранена одна людина.

За словами Кравченко, вночі та зранку Київ та область 13 листопада армія РФ атакувала за допомогою БПЛА та ракет, повідомляється, що тривога тривала понад вісім годин.

На місці падіння уламків спалахнуло складське приміщення, пожежа локалізована.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед військами Росії.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.