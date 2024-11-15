Військовий підкреслив, що на початку 2022 року всі активно йшли до військкоматів, підтримували один одного і разом прагнули перемоги, а зараз все кардинально змінилось.

Військовий Сергій Можаровський, захисник Маріуполя та солдат-строковик 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, поділився роздумами про події, які відбуваються в Україні.

У своєму інтерв'ю для TSN.UA він зазначив, що зараз країна поділилася на два різні світи.

Військовий підкреслив, що на початку 2022 року всі активно йшли до військкоматів, підтримували один одного і разом прагнули перемоги. А зараз все кардинально змінилось.

"Є одна Україна, яка вся в крові, яка воює, хлопці, які зараз у полоні сидять, страждають. Мирні мешканці страждають, які втратили будинки, близьких. І є друга Україна, яка живе, ходить нічними клубами, відпочиває. Люди поділилися на два світи. Особисто я думав, що всі люди, як на початку 2022 року, коли юрби до військкоматів стоять, усі йдуть, гуртуються, що треба разом іти до перемоги, до кінця… А зараз я бачу зовсім іншу ситуацію. Є дві України - одна Україна, яка вся в крові, і є друга Україна, якій на все пофіг", — розповідає військовий.

За його словами, багато людей навіть не уявляють, що відбувається на фронті. Вони залишаються байдужими до того, що переживають їхні співвітчизники.

"Це як у прислів'ї: 'Моя хата скраю, нічого не знаю'. І це дуже сумно”, — підсумував Сергій Можаровський.

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