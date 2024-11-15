Розслідування триває, встановлюються інші аспекти злочинної діяльності та коло осіб, причетних до злочину.

На Івано-Франківщині співробітники ДБР за підтримки СБУ викрили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Подробиці повідомили у ДБР. У злочинній діяльності були замішані двоє правоохоронців і мешканець Буковини.

Сума за переправлення одного чоловіка становила в середньому 7 тисяч доларів США. Цивільна особа займалася підбором клієнтів, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону на ділянці між Івано-Франківською та Чернівецькою областями, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Клієнтів довозили до державного кордону автомобілем, об'їжджаючи блокпости, після чого їм надавали інструкції щодо перетину кордону пішки та поради, як діяти в разі затримання прикордонниками.

Незаконна діяльність почалася в серпні 2024 року з переправлення першого «клієнта», і з того часу вдалося переправити щонайменше трьох осіб.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень.

Під час обшуків у місцях проживання підозрюваних були вилучені грошові кошти, мобільні телефони та транспортні засоби, які використовувалися для транспортування осіб через кордон.

Розслідування триває, встановлюються інші аспекти злочинної діяльності та коло осіб, причетних до переправлення.

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