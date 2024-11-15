На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Житомирщині, який спокійно виправдовував агресію росії проти України.

Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

Служба безпеки України викрила клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині, який поширював проросійські настрої серед своїх прихожан і виправдовував збройну агресію рф проти України.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни, фігурант активно пропагував проросійські погляди під час своїх проповідей і в публікаціях у соціальних мережах. Зокрема, на його сторінках російське вторгнення в Україну подавалося як «громадянський конфлікт», а воєнні злочини російських окупантів виправдовувалися.

Крім того, клірик публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій та закликав до підтримки Російської Православної Церкви.

Розслідування встановило, що підозрюваний фіксував свої антиукраїнські виступи на відео, які пізніше викладав на своїй сторінці у Facebook. За результатами проведених експертиз, СБУ підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь держави-агресора.

На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування або заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для з'ясування всіх обставин злочину. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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