Приготувати поїсти можна без зайвих клопотів, адже існує швидкий рецепт лінивого хачапурі від Лізи Глінської.

Хачапурі з сиром — це один із найбільш улюблених та смачних грузинських делікатесів, який здобув популярність по всьому світу.

Майстер Шеф Ліза Глінська поділилася простим рецептом лінивого хачапурі, який можна приготувати за 10 хвилин.

Які інгредієнти потрібні, щоб приготувати лінивий хачапурі

150 г борошна (1 склянка)*, 1 яйце, 250 мл молока (1 склянка), 200 г сиру "Сулугуні", сіль, вершкове масло,

Важливо: склянка має бути об'ємом 250 мл.

Як приготувати хачапурі

Найскладніший процес у цьому рецепті, за словами Лізи, це натерти сир.

Після того, як ви з цим упоралися, вам потрібно змішати молоко, яйце, борошно та сіль. Щоб хачапурі вдалося приготувати максимально смачним та ніжним, змішати потрібно до однорідної консистенції. До отриманої суміші потрібно додати сир та гарно перемішати. От і все, тісто для хачапурі готово.

Далі потрібно розігріти сковорідку та змастити її невеликою кількістю рослинної олії. Це дозволить приготувати хачапурі не тільки смачними, але й красивими. Коли ви розподілили тісто по сковороді, варто накрити її кришкою. Смажити хачапурі необхідно з обох сторін по 2-3 хвилини.

Важливо: отриманої кількості тіста має вистачити на два хачапурі.

Коли хачапурі уже приготувалися, то обов'язково змастіть їх вершковим маслом.

Обов'язково приготуйте ліниві хачапурі для своєї родини, адже це дуже смачно і не займає багато часу.

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