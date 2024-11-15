Додатково, слідчі перевіряють можливу причетність інших працівників цього суду, включаючи суддів та адміністрацію, до цієї протиправної діяльності.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили у Донецькому суді схему уникнення мобілізації через фіктивні розлучення та встановлення опіки над дітьми.

Подробиці повідомила прес-служба ДБР. Організатором цієї незаконної діяльності став помічник одного з суддів, колишній правоохоронець.

За суму 3 тисячі доларів США він забезпечував ухвалення судових рішень про розлучення та позбавлення батьківських прав дружини чоловіка. Це дозволяло створити юридичний факт самостійного виховання дитини батьком, що давав йому право на відстрочку від мобілізації. При цьому, позивачі навіть не брали участі в судових засіданнях, а вже після оплати отримували готові рішення.

Ці фіктивні судові ухвали дозволяли чоловікам уникати призову під час мобілізації та безперешкодно виїжджати за кордон, хоча вони не мали на це законних підстав.

12 листопада 2024 року помічнику судді було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Додатково, слідчі перевіряють можливу причетність інших працівників цього суду, включаючи суддів та адміністрацію, до цієї протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дев'яти років з конфіскацією майна.

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