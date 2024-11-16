Досудове розслідування триває, і в рамках слідства буде надано правову оцінку діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили цей випадок.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області.

Подробиці повідомила прес-служба ДБР.

У червні 2022 року чиновник уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади, але на службу так і не з’явився. Цей крок дозволив йому уникнути виконання посадових обов'язків, зберігши при цьому робоче місце у рідному місті. В результаті, протягом двох років він фактично не покидав свого дому, але отримав 700 тис. грн заробітної плати, вдаючи з себе захисника України.

Наразі цей працівник податкової служби звільнений з посади. Йому пред’явлено підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).

Також триває вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного, а також буде ініційоване відшкодування державі завданих збитків. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, і в рамках слідства буде надано правову оцінку діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили цей випадок. Виявилось, що посадовці жодного разу не перевіряли, чи дійсно обвинувачений проходив службу у добровольчому формуванні, що дозволило йому зберігати статус і отримувати зарплату.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Житомирська обласна прокуратура.

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