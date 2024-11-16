Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Національна поліція затримали двох поплічників російських спецслужб, які займались шпигунством і підпали на території Запорізької та Волинської областей.

Подробиці повідомили у СБУ.

Зокрема, у Запоріжжі було затримано 31-річного чоловіка з кримінальним минулим, який після відбування шести років ув’язнення був завербований росіянами. За завданням окупантів, цей чоловік вчинив підпал автомобіля Збройних Сил України, який перебував на технічному обслуговуванні після виконання бойових завдань.

Окрім цього, він стежив за місцями дислокації Сил оборони, ймовірно, для того, щоб передати інформацію для підготовки ворожих авіаударів. Зловмисника було затримано під час чергової спроби підпалу.

На Волині правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, який спалив релейну шафу на залізничному вузлі поблизу обласного центру. Він отримав завдання від російських спецслужб через російські Телеграм-канали, що пропонують "легкий заробіток". Такий молодий, а вже перекреслив своє майбутнє.

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за диверсію, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спільні заходи були проведені співробітниками СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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