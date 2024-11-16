В Україні на продаж виставили будинки з землею, готовими садками у тихих місцях за смішними цінами.

В Україні продаються будинки з землею на додачу за приємною ціною - проте варто звертати увагу на декілька моментів при покупці будинку - розташування та стан будинку.

Різноманітні повідомлення про продажі будинків з землею можна знайти на OLX.

Як йдеться в одному оголошенні, будинок "в середньому стані" знаходиться в Дніпропетровські області в Кам'янському. На території ділянки молодий сад, 5 видів винограду, безліч квітів, краса яких радуватиме вас з весни і до осені, велика ємність для води, шланги з краниками для поливу проведені по всій ділянці. Також є літній душ, туалет, будиночок, біля будиночка диван, лавочка, стіл і навіс, є мангальна зона, пісочниця для дітей.

Будиночок складається з 2 кімнат, в яких є 4 спальних місця - 2 ліжка та розкладний диван, 2 комоди, стільці, журнальний столик, дзеркало, маленький телевізор, сервант з посудом (посуд залишається, так само як і постільні речі), газова пічка ( за будиночком знаходиться ящик і газовий балон), кухонна тумба з каструлями та старенький, але робочий холодильник. Ціна будинку та ділянки складає 35 тисяч гривень.

В іншому оголошенні, також будинок продають у Дніпропетровській області в селі Глеюватка. Власник нерухомості оцінив будинок в 40 тисяч гривень.

"Продаю доглянуту дачу в кооперативі "Восход"Тернівський район. Є дерева,кущі,будиночок у жилому стані. Світло цілий рік,вода поливна зі ставку. Боргів немає. На 8 вулиці. Можливий торг. Дача по периметру обгороджена сіткою " рабиця".на ділянку протягом останніх 4 -х років завозився перегній", - зазначив автор оголошення.

Ще в одному оголошенні про продаж будинку йдеться про участок землі, який знаходиться в Полтавській області. Його готові продати за титячу доларів. У повідомленні продавець зазначив, що дача знаходиться за 10 кілометрів від Полтави в тихому місці. На ділянці є фундамент 9/3 під вагончик чи будинок, є можливість приватизувати, загальна ділянка 12 сотих.

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