Капітан Збройних сил України Мирослав Борисенко висловив занепокоєння з приводу відстороненості українського суспільства від війни - військовий вважає, що суспільство не залучене до війни.

Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Нагорній.

"У нас суспільство не залучене до війни. Створили маленьку капсулу і зігнали туди мужиків 40+ із села, мене впихнули, ще парочку тіпів і відправили на війну. І у нас типу війни немає. Така сепарація і те, що суспільство відгородилось від війни — це велика проблема. Це не дає нам формуватись як нації. Бо ця війна для нас була шансом переродитись і вийти зовсім іншими", — сказав він.

Водночас капітан Збройних сил України Мирослав Борисенко вважає, що, ймовірно, через армію нині формується нова еліта країни.

Також військовий зазначив, що у ЗСУ справді бракує людей, він додав, що лише зараз більшість командирів почали турбуватись про якісну підготовку свого особового складу. Він підкреслив, що якщо не звертати увагу на якісну підготовку особового складу, то наслідки можуть бути серйозними.

"Якщо ви не турбуєтесь про якісний склад, що люди, які вміють щось робити, були там, де вони потрібні - ви втрачаєте всіх людей. Ви втрачаєте можливості, боєздатність. Це деморалізує військо і призводить до того, що цілі батальйони та бригади не можуть далі функціонувати, хоча тільки на бумазі залишають боєздатними", — сказав капітан Мирослав Борисенко.

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