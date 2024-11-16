Придатність до військової служби для людей з ВІЛ або туберкульозом оцінюється залежно від того, наскільки хвороба впливає на них.

У Міністерстві оборони роз'яснили умови придатності до військової служби для людей з ВІЛ та туберкульозом.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону повідомив, що придатність для служби осіб з ВІЛ визначається стадією захворювання. Особи, які мають безсимптомне носійство ВІЛ або стабільний перебіг хвороби, можуть бути придатними.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив про це, коментуючи заяву народного депутата Олександра Федієнка. Останній стверджував, що згідно з оновленим наказом Міноборони №402 до ЗСУ почали мобілізовувати осіб з вадами слуху, психічними розладами, ВІЛ та туберкульозом.

Лазуткін уточнив, що придатність до військової служби для людей з ВІЛ або туберкульозом оцінюється залежно від того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання.

"Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Безсимптомне носійство або стабільний стан – це одне, люди з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити", – зазначив він.

При цьому, за словами Лазуткіна, особи з ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації можуть служити лише в тилових частинах, де немає потреби у виконанні бойових завдань. Люди, у яких ВІЛ призвів до імунної декомпенсації, вважаються непридатними для військової служби і підлягають виключенню з військового обліку.

Щодо осіб з туберкульозом, Міністерство оборони також має чіткі критерії. Активний туберкульоз, зокрема з виділенням мікобактерій або розпадом легеневої тканини, автоматично робить людину непридатною до служби.

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