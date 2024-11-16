Балабух уточнила, що такі прогнози є кліматичними, тобто вони вказують на загальну тенденцію.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозує, що зима 2024-2025 року буде відносно теплою.

У коментарі Олексію Суханову на його YouTube-каналі "Говорить Суханов" метеорологиня зазначила, що клімат в Україні значно потеплішав порівняно з другою половиною 20 століття.

"Ми спостерігаємо, що зими останніх років стали значно теплішими, ніж у 60-80-х роках. Особливо потеплішав січень, де температура підвищилася на 3 градуси. Якщо цього року ми очікуємо підвищення ще на 2 градуси, то це означатиме, що температура в січні може досягти +5°C, що є типовим для кінця листопада", — розповіла вона.

Балабух уточнила, що такі прогнози є кліматичними, тобто вони вказують на загальну тенденцію до потепління.

"Але це не значить, що взимку буде настільки тепло. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплішими", — додала метеорологиня.

Варто також нагадати, що починаючи з 18 листопада, завдяки переносу теплих повітряних мас з півдня Європи, температура підвищиться: вночі очікується +2...+8°C, вдень +6...+13°C, а на південь місцями до +15°C.

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