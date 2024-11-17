Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків Зодіаку, приготуйтеся до деяких потрясінь сьогодні.

Астрологи склали гороскоп на 17 листопада для всіх знаків Зодіаку:

Овен

21 березня – 19 квітня

Може спалахнути суперечка щодо заздалегідь встановленої ситуації, можливо через те, що обіцяні вам гроші або майно будуть утримані в останню хвилину. Щоб додати образи до травми, друзі, які зазвичай підтримують вас, можуть здатися несимпатичними до обставин і наполягати, щоб ви відпустили свій гнів. Тримайтеся своєї зброї! Відстоюючи те, що правильно, ви можете не лише перемогти хулігана, а й перемогти масштабніше почуття несправедливості.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні може бути важко зберігати дипломатію, і вам може знадобитися весь ваш такт, щоб упоратися з токсичною людиною у вашому оточенні. Провокування їх, ймовірно, тільки ускладнить можливість вирватися з їхньої хватки, тому було б розумно уникати їхнього гніву, поки ви не побачите можливість повністю прибрати їх зі свого життя. Уся ця ситуація може спричинити деякі потрясіння, тому зверніться до надійного друга за стабільністю, якщо це необхідно.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Якщо ви не обережні, ваші зусилля допомогти комусь іншому можуть виснажити всю вашу енергію. Хоча деякі люди можуть щиро допомагати, немає сенсу приносити себе в жертву людині, яка обирає йти хибними пісками. Деякі люди можуть критикувати ваше рішення відступити, але більшість має підтримати його, бо рятувати того, хто не хоче, щоб його рятували, це не ваша робота.

Рак

21 червня-22 липня

Зараз може виникнути спокуса замкнутися у собі. Хоча ви, ймовірно, не налаштовані виконувати чиїсь накази, на жаль, може виявитися неможливим досягти своєї мети поодинці або без будь-яких компромісів, щоб просунутися вперед. Це може означати роботу з кимось, хто має строгий стиль управління, але виконання дій відповідно до його інструкцій може насправді допомогти вам отримати необхідні ресурси. Будьте терплячі, навіть якщо ситуація трохи засмучує.

Лев

23 липня – 22 серпня

Експансивні енергії можуть викликати сьогодні певний дискомфорт, особливо, якщо ви відчуваєте, що переросли свій будинок. Якщо ви сваритеся з сусідами по кімнаті або просто не маєте достатньо місця для своїх речей, можливо, настав час подумати про переїзд. Однак залежно від того, наскільки далеко ви зайдете, це може також означати зміну роботи. Подумайте про те, щоб заручитися допомогою лайф-коуча, який може дати вам сили йти за своїми майбутніми мріями. Дух авантюризму всередині вас може допомогти вам досягти успіху, де б ви не знаходилися!

Діва

23 серпня – 22 вересня

Зіткнення особистостей можуть спричинити суперечки сьогодні, але дебати з тим, хто при владі, можуть виявитися марним заняттям. Якщо вам кажуть виконати безглуздий план, краще посміхатися і кивати, одночасно непомітно складаючи власні плани. Не будьте тими, хто не підкоряється тільки з гордості, але якщо виконання їх вказівок може нашкодити невинним людям, вам, можливо, доведеться взяти справу в свої руки. Навіть якщо вас покарають за приховане порушення правил, ви все одно знатимете, що вчинили правильно.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Заробляння грошей не обов'язково має бути боротьбою, навіть якщо зараз це може так здаватися. Важко позбавитися цієї віри в суспільстві, одержимому роботою. Присвятіть сьогоднішній день обмірковуванню стратегій, які використовували успішні люди, які не так багато працюють, наприклад, отримання пасивного доходу за допомогою таких речей як акції чи нерухомість. Ви також можете зосередитись на своєму відношенні до ресурсів, які у вас є прямо зараз. Можливо, у вашому житті вже є достаток, який ви поки що не усвідомили!

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Можливо, найкраще діяти обережно, поки шалений Марс знаходиться у вашому знаку, а опозиційний необачний Уран знаходиться у вашому 7-му Будинку Інших. Якщо ви не впораєтеся зі своїм гнівом, можуть виникнути страшні конфлікти, тому посидіть кілька хвилин і подумайте про те, що вас засмучує, перш ніж взаємодіяти з людьми. Будь то особиста образа чи громадська несправедливість, що викликає у вас біль, ваші почуття обґрунтовані. Замість того, щоб діяти, спробуйте дозволити цей біль, висловивши більше співчуття до себе.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Прямо зараз можуть випливти деякі неприємні речі — можливо, ви дізнаєтесь про жахливу таємницю. Перш ніж накинутися на того, хто вас обманював, подумайте, чому вони могли вас обдурити. Вони могли боятися вашого судження. Хоча ви, мабуть, пишаєтеся тим, що у вас відкритий розум, могли бути часи, коли ви дивилися зверхньо на тих, хто приймав рішення, які здавались боягузливими. Прийняття більш співчутливого ставлення може дати вам шанс зміцнити перспективні відносини.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Звивистий життєвий шлях може зробити кілька незвичайних поворотів. Непередбачувана людина у вашому житті може звести вас з розуму — навіть якщо вам зазвичай подобається, як вона вас дивує, її поведінка зараз може справді вивести вас із себе. Замість того, щоб зосереджуватися на його недоліках, спробуйте скласти короткий список того, що вам подобається в цій людині. Ваша вдячність може посилити його добрі сторони і згладити погані, повернувши теплоту вашого зв'язку, щоб зберегти цю дружбу живою та процвітаючою.

Водолій

20 січня – 18 лютого

На даний момент можна легко захопитися, але здобуття влади за будь-яку ціну, ймовірно, буде порожньою перемогою. Оскільки агресивний Марс протистоїть вашій правлячій планеті Урану, ви можете відчувати загрозу будь-яких викликів вашому авторитету. Замість того, щоб завдавати удару у відповідь, зробіть стратегічний відступ. Нагадайте собі, що ваша сила — ваша власна і унікальна. У той час як інші можуть не мати можливості зрозуміти ваші ексцентричні шляхи та нестандартні ідеї, ви можете бути впевнені, що ви оригінальні!

Риби

19 лютого-20 березня

Бажання контролювати інших може бути зараз сильним, але те, що ви сильно переживаєте з якогось питання, не означає, що інші повинні наслідувати ваш приклад. Хоча ви можете не поділяти чиїсь переконання або навіть не любити їх, вам не слід надто намагатися, щоб звернути їх у свою віру. Є цінніші речі, ніж боротися з усіма, хто з вами не згоден. Подумайте про те, щоб натомість використати свою пристрасть у творчому проекті. Навіть щось таке просте, як ведення щоденника, може допомогти вам розібратися в подіях і відносинах, що збивають з пантелику.

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