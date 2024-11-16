Гороскоп на картах Таро для кожного знака зодіаку на 17 листопада, ми шукаємо відповіді та прагнемо зворотного зв'язку.

Гороскоп Таро на 17 листопада для всіх знаків Зодіаку є одним із способів дізнатися, що нас може чекати в майбутньому — прочитати карти Таро.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп по картах Таро для знаку зодіаку на 17 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Є багато способів заробити гроші, не виходячи з дому, і якщо ви шукаєте підробіток, не втрачайте надії.

Невелике дослідження може допомогти вам знайти ідею, яка буде для вас цікавою та прибутковою.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Мечів

Хтось не зовсім чесний із вами.

Якщо ви знаєте, що людина діє як опортуніст, а не як друг, визнайте, що ви це відчуваєте. Немає нічого поганого у тому, щоб висловити щось, як ви це бачите.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Зірка

У кожного є своє життєве призначення, Близнюки, і як би важко було знайти своє, ви не можете так легко від нього відмовитися. Будь-яке трапляється. Ви можете стати невпевненим у своєму майбутньому через погані стосунки або ситуацію на роботі.

Тим не менш, негативний досвід - це гарне нагадування про те, що на вас чекає щось дивовижне. Вам потрібно знайти цю веселку і перечекати цей шторм, поки ви не дістанетеся до місця призначення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Місяць

Ви не впізнаєте людину по-справжньому, поки не проживете з нею разом усе життя.

Якщо ви виявили, що у людини, якої, як вам здавалося, ви добре знали, є сторона, яку ви раніше не помічали, не докоряйте собі за це.

Ось чому стосункам потрібен час, щоб розвинутися, і тепер ви набули нових знань, щоб робити правильніший вибір.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Мечів

Минуле не може стримувати вас або заважати здійснити мрію через те, що ви повернули з дороги.

Минуле має бути основою для навчання. Ваша історія — це те, що зробило вас тією людиною, якою ви є сьогодні.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей

Ви можете забратися назад у ліжко і натиснути кнопку повтору сигналу будильника, доки не будете готові зустрітися зі світом, або ж ви можете заперечити тим голосам, які кажуть вам, що завтра буде найкращий день.

Як то кажуть, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Корольова Мечів

Усім нам потрібен хтось, хто виснажує материнські флюїди у нашому житті. Є людина, яка хоче дати вам всю любов та підтримку у світі, щоб допомогти вам почуватися добре.

У вас може бути друг, з яким краще випити каву і розділити вишуканий десерт. Зверніться до цієї людини, щоб скласти плани на обід.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила

Ви сильні в певних сферах життя, але навіть це може стати свого роду опорою, якщо ви не звертаєте уваги на свої слабкості.

Ви хочете прагнути робити речі, які знаходяться за межами зони комфорту. Трохи більше зусиль в областях слабкості кожен день може бути корисним для вас.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Мир

Удача знаходить вас там, де ви працюєте найстаріше. Немає чарівної формули або заклинання, яке ви можете застосувати, щоб отримати бажане. Ви просто молитеся, працюєте заради цього і дивіться, як бажане проявляється свого часу.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Імператор

Суперечка може бути важким для вашого серця в даний момент, але він також може стати вашим величезним благословенням пізніше. Те, що, як вам здається, працює проти вас, може раптово стати саме тим, що вам потрібно було, щоб підштовхнути вас до долі та призначення.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Кубків

Настав час надихнутися, Водолію. Помрій трохи, побач майбутнє. Зроби щось, що допоможе тобі розбудити творчі соки, щоб ти міг збудувати своє бачення майбутнього.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Вас можуть попросити допомогти другу ухвалити важке рішення. Можливо, він уже знає, що хоче зробити чи що його інтереси. Але трохи впевненості з вашого боку може допомогти йому знайти сміливість слідувати своєму шляху.

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