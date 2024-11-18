Військовому блогеру повідомлено про підозру у шахрайстві після привласнення коштів, зібраних для потреб підрозділу Збройних сил України.

Подробиці повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора військовослужбовцю оголошено підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець організував збір коштів на закупівлю зброї та безпілотних літальних апаратів для одного з підрозділів ЗСУ. Однак, частину зібраних грошей він витратив на власний розсуд. Таким чином, підозрюваний заволодів коштами потерпілих на загальну суму понад 357 тисяч гривень.

У рамках розслідування правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. Наразі військовослужбовцю вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За інформацією народного депутата Дмитра Гуріна, військовому блогеру Владиславу Сорду було вручено підозру та затримано. Цю інформацію також підтверджують деталі справи, зокрема дата, сума збору та цілі, на які планувалося використати зібрані кошти, а також фото, опубліковані Офісом Генерального прокурора.

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