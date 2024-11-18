У Дніпровському районі Києва минув рік з моменту, як уламок балістичної ракети впав на територію двору багатоповерхівки - однак мешканці досі не отримали відновлення житлових умов.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Будинок не має газу, не працюють ліфти, дах протікає, а підвал залитий водою.

13 грудня 2023 року у дворі багатоповерхівки утворилася велика яма після падіння уламка ракети. Її засипали, а вікна тимчасово засклили благодійники. Однак, незважаючи на це, мешканці й досі живуть без газу, ліфтів, а ремонт будинку ще не розпочався. Відновлення будівлі оцінили в 11 мільйонів гривень, але ремонту підлягає лише половина будинку.

Комунікації в підвалі не включені в план відновлення. Згідно з документами, 3-й та 4-й під'їзди не були пошкоджені, але і там мешканці залишаються без газу, ліфтів та мають тріщини на стінах. Людям повідомили, що вони не можуть укладати угоди самостійно і повинні підписати договори з керуючою компанією, яка представлятиме їхні інтереси.

Управитель будинку — районна керуюча компанія — заявляє, що мешканці помиляються, оскільки від їхніх дій нічого не залежить. Замовником відновлювальних робіт є інше комунальне підприємство — "Житлоінвестбуд". Вони письмово підтвердили, що працюють над відновленням пошкоджених будинків у Києві, і обіцяють завершити роботи на цьому об'єкті до кінця року. Біля будинку вже стоять будівельні вагончики, з яких чути робочі звуки.

Пані Галина, одна з мешканок, розповідає, що хоча вони вже й помили квартиру, але все ще сплять з відкритими вікнами через неприємний запах горілого. Вона використовує електропростирадло, а на телефоні бачить повідомлення про надходження грошей на відновлення квартири. Проте жінка сподівається, що найближчим часом увімкнуть газ. Причини його відсутності в будинку мають різні структури.

"Київгаз" повідомив, що з лютого вони готові підключити газ, але компанія з обслуговування не надала всі висновки експертизи. У свою чергу, компанія з обслуговування стверджує, що вже півроку можна було підключити газ, але мешканці затримували процес.

Мешканці будинку здивовані такими поясненнями, адже вони неодноразово зверталися до відповідних органів. Під час зйомок сюжету для ТСН міські служби нарешті з'ясували всі питання між собою і заявили про готовність підключити газ, відновити ліфти там, де це можливо, а також зробити другий шар фарбування стін.

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