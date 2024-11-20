Якщо магазини чи супермаркети не дотримуються важливих правил, вони можуть бути притягнуті до відповідальності.

Інформація на цінниках товарів повинна бути чіткою, точною і зрозумілою для покупців, щоб не вводити їх в оману.

Про це повідомила Держпродспоживслужба, наголошуючи на важливості правильного оформлення цінників. Якщо магазини чи супермаркети не дотримуються цих правил, вони можуть бути притягнуті до відповідальності.

Згідно з вимогами, інформація повинна бути вказана до того, як товар надійде до торгового залу, а працівники магазину зобов'язані перевірити правильність оформлення цінників перед початком роботи.

"Ціна продукту є одним із ключових факторів для покупців при виборі товару. Тому важливо, щоб на цінниках була надана точна і зрозуміла інформація, яка не вводить в оману", — йдеться у повідомленні.

Що має бути вказано на цінниках:

Для вагових товарів : Назва товару, сорт, ціна за кілограм або 100 грамів.

: Назва товару, сорт, ціна за кілограм або 100 грамів. Для товарів і напоїв, що продаються на розлив : Назва товару чи напою, сорт, ціна за одиницю об'єму або ваги.

: Назва товару чи напою, сорт, ціна за одиницю об'єму або ваги. Для товарів у пляшках : Назва товару чи напою, об'єм чи вага, сорт, ціна за одиницю.

: Назва товару чи напою, об'єм чи вага, сорт, ціна за одиницю. Для розфасованих товарів: Назва товару, сорт, ціна за кілограм чи 100 грамів, вага одиниці упаковки та ціна за одиницю упаковки.

Держпродспоживслужба наголошує на необхідності дотримання цих правил, щоб уникнути ситуацій, коли покупець приймає ціну за 100 грамів за вартість 1 кілограма. Важливо, що цінники мають бути оформлені до надходження товару в торговий зал, а їх правильність повинна перевірятися перед початком роботи магазину.

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