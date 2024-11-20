Посадовця Дніпровської міськради підозрюють у розтраті понад 3,5 млн грн під час закупівлі генераторів для потреб військових.

Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, директор одного з департаментів Дніпровської міськради отримав підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Слідство встановило, що посадовець, здійснюючи закупівлю генераторів для потреб територіальної оборони, умисно не забезпечив належного використання бюджетних коштів, закупивши обладнання за значно завищеними цінами.

Закупівля генераторів проводилась в рамках «Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки». В результаті протиправних дій підозрюваного місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 3,5 млн грн. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для посадовця.

Нагадаємо про ще один злочин, який трапився в Дніпрі. Екскерівниця обласної податкової служби організувала злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів. Учасники забезпечували можливість ризиковим та фіктивним підприємствам уникати сплати податку на додану вартість.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.