На даний момент триває встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, і вирішується питання про їх можливе повідомлення про підозру.

Депутат місцевої ради на Дніпропетровщині підозрюється у незаконному позбавленні волі та вимаганні 2,5 млн доларів США у підприємця.

Подробиці повідомили в Офісі генерального прокурора.

Депутат однієї з місцевих рад Дніпропетровщини отримав підозру у незаконному позбавленні волі та вимаганні великої суми грошей, що супроводжувалося фізичним насильством. Це сталося за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний спробував долучитися до бізнесу підприємця з Дніпра, який займався будівництвом сонячних електростанцій. Він придбав необхідне обладнання для проекту, однак, не оформлюючи належним чином покупки та ймовірно не отримуючи прибутку, звинуватив підприємця у невдачах і почав вимагати від нього кошти.

Попри те, що підприємець був мобілізований і служив в ЗСУ, депутат не припиняв вимагати гроші, телефонуючи йому з вимогами повернути "борг", змінюючи суму боргу щоразу.

У жовтні 2024 року підозрюваний разом із спільниками заблокував автомобіль потерпілого на трасі поблизу села Спаське в Дніпропетровській області. Погрожуючи фізичною розправою, він вимагав передати йому 2,5 млн доларів США та переоформити бізнес. Коли підприємець відмовився, вони почали його бити протягом 40 хвилин, а потім насильно вивезли до будівлі, де утримували його близько доби, погрожуючи вбивством та катуванням. Відпустили потерпілого лише після того, як він пообіцяв знайти гроші.

Правоохоронці затримали депутата в порядку ст. 208 КПК України під час чергової зустрічі з потерпілим, до якої приєдналися нові погрози вбивством, якщо той не передасть кошти та корпоративні права.

На даний момент триває встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, і вирішується питання про їх можливе повідомлення про підозру.

Щодо підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1,2 млн грн. Прокурор не погодився з рішенням суду і подав апеляційну скаргу.

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