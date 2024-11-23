Основною причиною цього стало перенаправлення бюджетних коштів на пріоритетні потреби, зокрема військові видатки.

Як зазначають Факти, таку заяву зробили у Міністерстві соціальної політики. Так, фінансування соціальних програм значною мірою забезпечуються за допомогою міжнародної допомоги. Оксана Жолнович, очільниця міністерства, заявила, що попри затримки, виплати будуть здійснені в повному обсязі.

"На даний момент немає підстав вважати, що соціальні виплати будуть припинені", - додали у Міністерстві.

Там також пояснили, що рахунки оплачуються за пріоритетністю. У разі надходження запиту на виплати від Міністерства оборони, саме ці витрати оплачуються першочергово. Це є частиною урядової стратегії у воєнний час. Якщо підтримка довгий час не надходить на рахунок, громадяни можуть звертатися на гарячу лінію за номером 1545 , де їм надають необхідну допомогу та пояснення. Проте в уряді закликають українцівне хвилюватися та запевняють, що нарахування коштів обов'язково відбудеться, оскільки всі соціальні витрати закладені в держбюджет України.



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