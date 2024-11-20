У Головному управлінні розвідки розповіли, скільки ракет Х-101 Росія може виробляти кожного місяця.

Так, у ГУР відповіли, скільки ракет Х-101 країна-агресорка може виробляти щомісяця.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що оборонно-промисловий комплекс Росії може щомісяця виробляти 40-50 крилатих ракет Х-101.

Станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні РФ перебувало близько 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101.

За словами Юсова, потенціал для виробництва цієї зброї у росії залишається чималим.

"За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця", - повідомив Юсов.

Джерело: 24 Канал.

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