Ворог масовано атакував Запоріжжя, через обстріл є постраждалі, к місті виникли проблеми з електро- та теплопостачанням.

Російські військові обстріляли Запоріжжя понад десятьма безпілотниками типу "Шахед", відомо про наслідки атаки.

Відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі, наразі у Запоріжжі є проблеми з електро- та теплопостачанням.

Нагадаємо, що ввечері 18 листопада, російські загарбники атакували Запоріжжя більш ніж 10 "Шахедами".

Через атаку майже 18 тисяч абонентів перебувають без світла.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Понад 15,6 тисяч абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки «шахедів» на Запоріжжя. Ворог залишив без світла понад 17,6 тисяч споживачів. Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили", - повідомив Федоров.

За його словами, від теплопостачання наразі відключено 677 будинків.

Раніше повідомлялося, що 18 листопада, російські окупанти завдали 458 ударів по території одинадцяти населених пунктів Запорізької області.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що російська армія завдала 458 ударів по території одинадцяти міст та сіл Запорізької області.

До слова, графіки відключень світла в Україні будуть застосовуватися лише у разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему.

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