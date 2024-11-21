Міноборони звітувало за цифрові продукти, що активно впроваджували у війську цьогоріч.

Міноборони планує запровадити програму лояльності "Плюси" для військових - у рамках ініціативи 100 найбільших українських компаній зможуть надавати захисникам знижки на свої послуги.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, зазначивши, що в 2024 році вже відбулося впровадження кількох цифрових інструментів, зокрема в застосунку "Резерв+".

У додатку було запущено систему онлайн-рекрутингу, яка дозволяє знайти майже 4 тисячі вакансій. Також з'явилась можливість скористатися відстрочкою від мобілізації, і вже за перший тиждень цією опцією скористалися понад 150 тисяч українців.

Черногоренко також поділилася планами щодо спрощення процедури обліку військовозобов'язаних. З 2025 року, за її словами, українці зможуть здійснити облік в державі та стати на військовий облік через свій смартфон, без необхідності відвідувати ТЦК і подавати паперові документи. Для цього буде внесено відповідні зміни до законодавства.

Щодо запровадження онлайн-рекрутингу в "Резерв+" заступниця міністра наголосила, що цей механізм дає громадянам можливість обирати вакансії, бригади та активно долучатися до Сил оборони, замість того щоб чекати примусової мобілізації.

Міністерство оборони також планує модернізувати систему військово-лікарняних комісій (ВЛК), зробивши медогляд доступним в цивільних закладах охорони здоров’я, що зручні для громадян. Після проходження медичного огляду результат буде направлятися до військової частини через обмін з реєстрами, що дозволить приймати рішення без корупційних втручань.

Заступниця міністра наголосила, що електронний військово-обліковий документ є повноцінним замінником паперових, і витребування паперових версій є порушенням законодавства України.

Окрім того, вона розповіла про новий механізм переведення військових між частинами. За новими правилами, військовослужбовцям більше не потрібно отримувати погодження від командира бригади для переведення, і вся процедура значно спрощена. Це дозволяє оперативно обробляти запити через кадрові центри.

Джерело: ТСН.

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