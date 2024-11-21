Він вважає, що не всі українські чоловіки повинні бути відправлені на фронт, оскільки кожен виконує важливу роботу навіть в тилу.

Бієць Збройних сил України з позивним "Тунець" поділився своєю думкою про мобілізацію та важливість різних ролей в умовах війни.

Таку думку висловив боєць Збройних сил України з позивним "Тунець" висловив в інтерв'ю 24 Каналу.

Він вважає, що не всі українські чоловіки повинні бути відправлені на фронт, оскільки кожен виконує важливу роботу навіть в тилу.

"Якщо всіх гнати на фронт, то хто залишиться в тилу? Хтось працює далекобійником, хтось - зварювальником, хтось - електриком. І що, всіх цих людей відправлять воювати? Я так не вважаю", — зазначив він.

За його словами, важливо розуміти, що робота в тилу також є частиною війни. Він підкреслив, що армія не має асоціюватися лише з болем та втратами, а повинна подаватися як частина великого процесу, де є місце і для гумору, і для братерства.

"Не всіх треба гнати. Самій країні треба робити таку рекламу армії, що армія – це не тільки смерть, сльози. ... На війні завжди є жертви, завжди є побратимство. Завдяки цьому можна зробити великі кроки до перемоги", — додав боєць.

Водночас, "Тунець" підтримує ідею, що чоловіків віком 18-25 років треба залучати до ЗСУ виключно на добровільних засадах.

"Це має складатися в їхніх головах. У них має бути якась мотивація і бажання служити. Насамперед - бажання захищати державу. Якщо говориш, що держава тобі нічого не дала, так зроби щось для цієї держави, щоб вона тобі щось дала", — підкреслив він.

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