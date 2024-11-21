У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили агентурну групу, яка працювала на ФСБ і була організована для здійснення терактів по всій Україні.

Як повыдомили у СБУ, агентами рф виявились зовсім юні парубки 17, 15 та 20 років.

Операція проходила в Одесі, де було затримано трьох місцевих жителів, які мали намір вчинити вибухи та підпали в різних регіонах країни. Один з терактів вони планували здійснити на півдні України, використовуючи саморобний вибуховий пристрій, здатний спричинити численні жертви.

Згідно з матеріалами справи, злочинці вже здійснили один вибух у Києві. Під час цього інциденту 17-річний учасник групи заклав вибухівку поблизу державної установи. Вибухівка була начинена цвяхами та шурупами, а приводилася в дію за допомогою дистанційного керування. Після підриву СБУ вдалося задокументувати дії підривника і встановити його зв'язки з іншими членами групи.

Протягом подальшого розслідування стало відомо, що зловмисник переховувався в орендованих квартирах Києва, а потім повернувся до Одеси для підготовки нових атак. Його затримали під час придбання хімічних речовин та компонентів для виготовлення ще однієї вибухівки.

Окрім нього, правоохоронці затримали двох його спільників – 15-річного та 20-річного жителів Одеси, які займалися підпалами відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві.

Як стало відомо під час розслідування, всі троє фігурантів діяли під керівництвом російського куратора, з яким вони підтримували зв'язок через Телеграм-канали. За його інструкціями вони виготовляли вибухові пристрої та легкозаймисті речовини, а також погоджували свої плани терактів.

Двоє фігурантів перебувають під вартою, а щодо неповнолітнього учасника групи вирішується питання про відповідальність. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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