Він закликає людей не залишатися пасивними, не сидіти на місці чи проводити час в телефонах.

Женя Галич, лідер гурту O.TORVALD та військовослужбовець, пояснив, чому досі не розповідав своїй дружині Валерії про свій досвід війни.

Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на його інтерв'ю проєкту Муз_Тренд.

Він зазначив, що наразі його кохана з дітьми перебуває за кордоном, і він не хоче, щоб вона дізналася про всі жахи, які йому довелося пережити під час служби. Це залишається для нього важким і болісним питанням, і він поки не готовий ділитися цим з близькими.

"Я ще не говорив... Я просто не хочу, щоб вона це знала. У мене сльози на очах, бо бачив багато там різного. Не знаю, емоція така, що прийдеться ж колись розповісти", – поділився він.

Також Галич розповів, що з листопада минулого року працює з психотерапевтом, який допомагає йому впоратися з емоційними потрясіннями. Він зізнався, що іноді його "тригерить" навіть уночі, коли емоції важко контролювати.

Одним із найбільших потрясінь для нього став випадок, коли російська ракета влучила в будинок у Львові, внаслідок чого загинула мати з трьома доньками, а батько залишився живим. Цей випадок сильно вплинув на нього, і він кілька днів перебував у важкому психологічному стані.

Музикант також підкреслив важливість фізичних навантажень і спорту, які допомагають йому справлятися зі стресом. Він закликає людей не залишатися пасивними, не сидіти на місці чи проводити час в телефонах, а активно рухатися і шукати способи відволіктися від негативних думок і напруги.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.