Столиця України опинилась перед загрозою блекауту напередодні зими, експерти розповіли, до чого готуватися киянам.

Експерт назвав два міста в Україні, яким загрожує блекаут цієї зими та кому порібно готуватися до тривалих відключень.

Голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що для забезпечення аварійного енергопостачання комунального господарства Києві потрібно як мінімум 150 МВт генеруючих потужностей.

За його словами, якщо не буде стійкого електропостачання, або буде дефіцит електричної енергії, експерт вважає, що скоро українці це відчують або через обстріли, а можливо, це буде синергія двох факторів - необхідно забезпечити доставку теплоносія в кожну оселю, а для цього потрібна електрична енергія.

"На жаль, ані місто Київ, ані місто Львів, точно знаю, не пройшли це випробування”, – повідомив Ігнатьєв.

Він додав, що такий же сценарій тривалого відключення світла може чекати і Львів.

Джерело: "Новини.LIVE".

Раніше повідомлялось, що колишній міністр енергетики Іван Плачков пояснив, що існують три можливі варіанти розвитку подій цієї зими.

Оптимістичний сценарій: м’яка зима з температурою до -4°C…-5°C і відсутність масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. В такому випадку можливі короткочасні відключення електроенергії, не більше ніж на 2 години, за графіком.

Сценарій середньої складності: холодна зима з температурою від -18°C до -25°C та відсутність обстрілів. У такому разі будуть планові віялові, аварійні та стабілізаційні відключення, тривалістю від 4 до 6 годин, але за чітким графіком.

Песимістичний сценарій: холодна зима та масовані обстріли енергетичної інфраструктури. В такому випадку можливі тривалі відключення електроенергії, що можуть тривати до п’яти діб.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.