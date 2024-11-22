Усі ці активи не відповідають офіційним доходам посадовця та його родини.

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 27,7 мільйона гривень у колишнього високопосадовця Служби безпеки України.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК. Йдеться про ексначальника Департаменту господарського забезпечення СБУ.

У процесі розслідування були виявлені необґрунтовані активи, належні не тільки самому посадовцю, а й його родині та знайомій особі. Зокрема, були виявлені значні суми готівки в іноземній валюті, кілька об’єктів нерухомості, автомобілі та земельні ділянки.

Розслідування проводилось за ініціативою НАЗК у співпраці з СБУ. Агентство здійснило моніторинг способу життя ексслужбовця та його родичів, що дозволило виявити ознаки корупційного правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, і вказати на незаконне збагачення на понад 27,7 мільйона гривень.

Згідно з даними слідства, колишній посадовець та його близьке оточення набули велику кількість активів без відповідного джерела доходу:

Готівка в сумі 70 тис. доларів США та 40 тис. євро, вилучена правоохоронними органами;

Квартира в Києві вартістю понад 4,4 млн грн, зареєстрована на особу, пов'язану з ексслужбовцем;

Автомобілі: Mitsubishi I200 (2019 р.в., вартістю 860 тис. грн), Toyota RAV-4 Hybrid (2021 р.в., понад 1,1 млн грн), Jeep Grand Cherokee (2011 р.в., 500 тис. грн), Volvo XC90 (2021 р.в., понад 1,6 млн грн), Tesla Model X (2018 р.в., 500 тис. грн);

П’ять об'єктів нерухомості, чотири з яких розташовані в престижному Печерському районі Києва, на загальну суму понад 13,8 млн грн;

Земельні ділянки в Запорізькій та Київській областях на суму 235 тис. грн.

Усі ці активи не відповідають офіційним доходам посадовця та його родини. Зокрема, з 2021 по 2022 рік на банківські рахунки сина підозрюваного надійшло понад 1,1 мільйона гривень, з яких понад 842 тисячі були внесені готівкою, і їх походження не підтверджується законними доходами.

Наразі матеріали справи передано до Офісу генерального прокурора для приєднання до кримінального провадження та подальшого досудового розслідування з метою притягнення колишнього посадовця до кримінальної відповідальності.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.