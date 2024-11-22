Служба безпеки України затримала ще одного агента російських спецслужб, який коригував повітряні атаки окупантів та організовував підпали в Україні.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Зловмисником виявився 22-річний бариста з Вінниці, який діяв у Київській та Вінницькій областях. За інформацією СБУ, цей агент збирав розвіддані про одну з київських ТЕЦ, яку російські війська планували атакувати комбінованим ударом з ракет і дронів-камікадзе.

Окрім цього, він намагався виявити радіолокаційні станції Збройних Сил України, що забезпечують повітряну оборону столиці, зокрема над тепловими електростанціями. У Вінницькій області агент також намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці.

Затримання відбулося після того, як він спробував здійснити підпал. Військова контррозвідка СБУ зафіксувала його злочинні дії та затримала його "на гарячому".

Як встановило слідство, молодий чоловік був завербований російськими спецслужбами дистанційно у жовтні цього року. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, через який він звітував своєму куратору з РФ.

СБУ повідомила зраднику про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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