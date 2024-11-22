Військовослужбовиця висловила свою думку щодо ухилянтів в Україні, зазначивши, що ставлення до таких людей не може бути позитивним.

Військова Олександра Коцюбайло критикує українців, які без приводу виїхали з України, особливо ухилянтів, які тікають від мобілізації та ховаються за жіночими спідницями.

Про це військовослужбовиця, сестра Героя України "Да Вінчі" Олександра Коцюбайло сказала в інтерв'ю "Армія TV".

Військовослужбовиця висловила свою думку щодо ухилянтів в Україні, зазначивши, що ставлення до таких людей не може бути позитивним.

"Для мене нерозуміння, чого ці люди не відчувають свого обов'язку. Бо коли все добре - ти тут. Це як бути з мамою. Коли вона турбується про тебе, вона в силі дати тобі щось. І ти береш цей ресурс у неї. А коли їй треба допомога, на тебе лягає все, що вона тобі давала - ти просто тікаєш. Для мене це в такому розумінні. Ти просто лишаєш свою маму на призволяще, коли їй потрібна допомога. Забуваєш, що раніше вона турбувалася про тебе", - сказала Коцюбайло.

Вона також поділилась своїм ставленням до людей, які виїхали з України.

"Хтось виїхав і досі вважає себе українцем. Виїхав - я не маю на увазі, що сталися якісь обставини, будинок втратили абощо. А просто виїхали і сидять там. Це для мене не українці. Бо українці, які мають можливість, долучаються до боротьби. Адже від цього залежить доля твоєї країни", - сказала захисниця.

На думку військової, українці, які ще не досягли мобілізаційного віку, повинні готуватись до служби в армії вже зараз, проходячи курси та вступаючи до військових навчальних закладів за прикладом Ізраїля. Тому що росія нікуди не подінеться і завжди буде біля кордонів України. Це в свою чергу несе небезпеку, тому варто бути готовими.

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