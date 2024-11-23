Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку ще одній категорії українців.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12104, який надає право на відстрочку від мобілізації ще одній категорії українськи громадян - це рішення підтримали 304 депутати.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Зокрема, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку цивільним громадянам, які пройшли полон.

"Давно добивалися того, щоб у людей, які пройшли полон, було так само право на відстрочку від служби, як це працює зараз з військовополоненими. Бо це справедливо! І нарешті добились", — зауважив депутат.

Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт також спрощує процедуру надання відстрочки від мобілізації для осіб, чиї близькі родичі зникли безвісти. Це право поширюється не лише на рідних осіб, визнаних зниклими за особливих обставин, а й на тих, хто отримав статус "безвісно відсутнього" через рішення суду.

"Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду", — пояснив депутат.

Крім того, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11531, який надає право на звільнення зі служби неповнорідним родичам загиблих або зниклих безвісти захисників. Цей законопроєкт був підтриманий 308 голосами парламентарів.

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