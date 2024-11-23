Протягом третьої декади листопада в Україні очікується значна нестабільність погодних умов, з коливаннями температури та атмосферного тиску.

Про це розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич.

Над північно-західною Європою погода змінилася через стрімке вторгнення арктичного холоду в південні регіони. Це викликало активізацію циклонів, які принесли дощі, сильний вітер і опади на територію центральної Європи та країн Балтії. Області холоду та низького тиску швидко просуваються на схід, охоплюючи й Україну.

Зокрема, з 23 по 27 листопада в Україні очікується антициклональний характер погоди з високим атмосферним тиском та відсутністю опадів. Однак в останні дні місяця тиск почне знижуватися, що спричинить ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.

У західних та північних областях 22 листопада продовжиться похолодання з нічними температурами -3…-9°C, а денними –2…+4°C. У південних та східних регіонах буде тепліше: вночі +1…+6°C, вдень +3…+10°C, а 23 листопада температура може досягти +12…+16°C. З 25 листопада в Лівобережжі температура знизиться до -1…-6°C вночі та -1…+4°C вдень.

Загалом, останній тиждень листопада обіцяє бути аномально холодним, особливо на заході та півночі України, з різкими перепадами температури та атмосферного тиску.

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