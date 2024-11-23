Попри поранення, йому вдалося допливти до найближчого берега. Це був маленький острівець.

Роман Романчук, військовий із Волині, 14 днів чекав на евакуацію в Херсонській області з турнікетом на руці після тяжкого поранення.

У коментарі для Суспільного 32-річний захисник розповів, як йому вдалося вижити, адаптуватися до протезів та пристосуватися до нового побуту.

До 24 лютого 2022 року він працював у Польщі будівельником, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та приєднався до армії.

Перші півтора року Роман служив на Луцькому військовому аеродромі, а згодом був прикомандирований до 35-ї окремої бригади морської піхоти, де виконував обов'язки стрільця. Перше поранення він отримав у кінці лютого 2024 року, під час оборони позицій поблизу Кринок на Херсонщині.

"Там, де наша позиція була, там був підвал, збоку будинок. Залізли троє росіян, позасідали, десь вночі туди проскочили. Ми пішли їх штурмувати і тоді я отримав поранення в руку. Це скоріше за все була куля, вона там не лишилася, але мені розпорола від зап’ястка до ліктя руку", — говорить боєць.

Після отримання поранення Роман Романчук разом з побратимами вирушив до пункту евакуації. Через інтенсивні обстріли вони змушені були чекати на човен чотири дні.

"Ми в човен позаскакували, хвилин 5 відплили й нас розстріляли. Мені ногу ранило, човна спалили.Спочатку я не розумів, що мені перебили стегно. Я бачив, що штани порвалися, на адреналіні я не відчував ті болі. Під ногою щось мені мішало, я думав якась гілка, чи що. Але потім зрозумів, що це не гілка — це моя нога", - згадав боєць.

Попри поранення, йому вдалося допливти до найближчого берега. Це був маленький острівець, близько 2 на 2 метри. По боках були кущі, дерева. Він заліз у кущі, наклав турнікет і знепритомнів. Пив воду з річки, а їсти не було що.

На третій день його помітив український дрон, і незабаром на острів скинули рацію, через яку підтримували зв'язок і втішали, що рятувальна операція не забариться. Романа евакуювали через 14 днів, попри постійні обстріли. В Херсоні йому ампутували руку, а пізніше, в Одесі — обидві ноги.

Через місяць після операцій Роман повернувся на Волинь, де продовжив реабілітацію і отримав протези для обох ніг, а згодом — для руки.

Роман родом з Рівненщини, але живе в селі Гірка Полонка на Волині. До війни він придбав земельну ділянку, на якій стояла невеличка баня — вона і стала його домівкою. Незважаючи на біль, чоловік намагається самостійно виконувати домашні справи: носить дрова, прибирає, готує їжу.

Роман живе сам, допомагають йому волонтери та благодійники, які привозять продукти та дрова. Він уже 7 років не має батьків, давно розлучений і має 11-річного сина.

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