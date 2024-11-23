Мати військового також розповіла, що розслідування загибелі її сина тривало сім місяців, і за цей час Андрій не був виключений з особового складу.

Ірина Романович з села Забране, що на Житомирщині, вже кілька місяців не може отримати державну виплату за загиблого сина, військовослужбовця ЗСУ Андрія Кварчії.

Як йдеться у сюжеті Суспільного, Андрій загинув у серпні 2023 року, підірвавшись на міні під час виконання службових обов’язків.

Мама загиблого військового розповіла, що її син, 45-річний сапер 115-ї бригади, служив у Збройних силах України і загинув, розміновуючи територію біля села Борутине на півночі Житомирщини.

«Ще до війни він жив у Києві, приїжджав і говорив, якщо буде війна, то зразу піде на війну. Я нічого не мала проти. Він служив на строковій службі, був сапером. Я не хвилювалася за нього, була спокійна і не думала, що він загине», — поділилася Ірина Романович.

Андрія добре знали в його рідному селі. Місцева жителька Ольга Бовсунівська згадує, що він завжди був готовий допомогти:

«Якщо хтось просив про допомогу, він завжди приходив і робив. Його всі знали, він був дуже добрий хлопець».

Інша місцева жителька, Галина Возненко, додає: «Андрій завжди допомагав кожному. Дуже шкода хлопця».

Мати військового також розповіла, що розслідування загибелі її сина тривало сім місяців, і за цей час Андрій не був виключений з особового складу.

«Сім місяців минуло — не давали висновку слідчої комісії. І він сім місяців не був виключений із особового складу. Чому Міністерство оборони не надає мені відповіді? Стандартної, безглуздої відповіді. Три місяці пройшло, як лежать документи», — з жалем каже жінка.

Попри ці труднощі, Ірина Романович хоче використати компенсацію за смерть сина на допомогу Збройним силам України.

«Минув рік і три місяці як загинув мій син. Я хочу мільйон, можливо, й більше дати на ЗСУ, машину купить, квадрокоптери батальйону. Мені цих грошей стільки не потрібно, вбрання мені не потрібне, будинки і земельні ділянки теж не треба. Я хочу, щоб швидше війна закінчилася, хочу допомогти хлопцям», — підсумувала вона.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.