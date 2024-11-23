Маріанна Смбатян, яка від народження прикута до візка, розповіла, що під час сигналу тривоги просто продовжує робити свої справи.

У Запоріжжі близько 90% укриттів не є доступними для людей з інвалідністю - є відповідальність безпосередньо і місцевих органів влади та вони мусять робити видатки зі свого бюджету.

Маріанна Смбатян, яка від народження користується інвалідним візком, розповіла Суспільному, що з початку повномасштабної війни їй так і не вдалося самостійно потрапити до жодного укриття.

Зараз у Запорізькій області працює 1403 споруди цивільного захисту, але приблизно 90% з них не пристосовані для людей з обмеженими можливостями, повідомив заступник голови обласної адміністрації Євген Мироненко.

Натомість жителька Запоріжжя Маріанна Смбатян, яка від народження прикута до візка, розповіла, що під час сигналу тривоги просто продовжує робити свої справи.

"Сиджу на своєму диванчику, роблю свої справи. Якщо дуже близько гепає можу скрикнути, але продовжую... Я розумію всю небезпечність цього, але, навіть, перейти в коридор у мене можливості немає. Сама я не можу пересісти у візок, для цього мені потрібна фізична допомога. Та і я не знаю про жодне укриття пристосоване для того, щоб людина на візку змогла спуститися", - розкрила жінка.

Вона додала, що всі її знайомі з інвалідністю теж знаходяться дома через те, що укриття просто не пристосовані для людей на візках.

Журналісти вирішили перевірити декілька укриттів, які знаходяться поруч з будинком Маріанни. Проте жодне не пристосоване для людей на візках.

У Запоріжжі більшість укриттів розташовані в підвальних приміщеннях. Однак, через вузькі проходи та занадто круті сходи, а також відсутність пандусів, вони є недоступними для людей з інвалідністю.

Одне з укриттів, розташоване в міській лікарні, було рекомендоване контакт-центром як найближче до дому Маріанни. Шлях до нього зайняв 16 хвилин. Однак, навіть з допомогою сторонніх людей, їй не вдалося потрапити в укриття. Через круті сходи, що ведуть до нього, спуститися на візку було неможливо.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.