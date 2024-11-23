Українські дрони - величезна проблема для Росії, відомо про наймасштабніші атаки по країні-агресору.

Так, за одну ніч територію Росії та окупований Крим можуть атакувати більше сотні українських дронів.

Регулярно уражаються ворожі аеродроми, НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів та інші об'єкти.

Військові експерти кажуть, що збитки Росії перевищують витрати України.

Однією з найбільш масштабних атак можна вважати удар вночі 1 вересня, тоді в Росії заявили про збиття 158 безпілотників.

Дрони атакували 16 російських регіонів: Москву та Ярославль, Курську, Брянську, Воронезьку, Білгородську, Рязанську, Московську, Калузьку, Липецьку, Тульську, Тамбовську, Смоленську, Орловську, Тверську та Іванівську області.

Ворожа армія заявляла про те, що нібито «все збито», але відомо про поразку щонайменше чотирьох об'єктів.

Друга масштабна атака на Росії була 21 червня. У Міноборони заявили про збиття 120 дронів.

Під ударом були Волгоградська область та Краснодарський край, акваторія Чорного моря та окупований Крим.

У Генштабі повідомили, що було завдано удару по Афіпському, Ільському, Краснодарському та Астраханському нафтопереробним заводам.

Відомо, що атаковано радіолокаційні станції та центри радіоелектронної розвідки у Брянській області та окупованому Криму.

14 серпня в Росії заявили про знищення 117 безпілотників, Білгородська, Брянська, Волгоградська, Воронезька, Курська, Нижегородська, Орловська та Ростовська області опинилися під ударом українських дронів.

Генштаб тоді повідомив про поразку одразу чотирьох військових аеродромів ворога: «Халіно», «Саваслейка», «Борисоглебськ» та «Балтимор».

Джерело: slovoidilo .

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