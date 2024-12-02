Залишається велике питання - чи є Telegram найбезпечнішим додатком для обміну повідомленнями.

Один із найпростіших способів зламати обліковий запис Telegram — отримати фізичний доступ до розблокованого телефону або пристрою.

У цьому випадку всі "навороти" безпеки Telegram вилітають у вікно.

З іншого боку, боти Telegram, адміністратори груп і навіть облікові записи користувачів можуть бути зламані за допомогою фішингу, шкідливого програмного забезпечення, шахрайства або інших методів.

Як і будь-яка інша програма, програма для обміну повідомленнями Telegram не на 100% захищена від хакерів.

Крім того, у Telegram з'явилася нова схема злому акаунтів. У Telegram можна не тільки купити підписку Premium – цим вже почали користуватися зловмисники, які викрадають чужі облікові записи.

Для крадіжки облікового запису аферисти в Telegram надсилають користувачеві повідомлення з "подарунковою підпискою" Premium терміном на рік.

Ім'я посилання має офіційний вигляд, але це "вшита" у нього URL-адреса, яка веде на фішинговий сайт, стилізований під веб-версію Telegram.

Жертва вводить логін та пароль від облікового запису, після чого може втратити і доступ до нього, і вміст прив'язаного гаманця.

Перевірити посилання в Telegram без переходу по ньому просто – на телефоні потрібно утримувати палець на посилання до появи контекстного меню, яке покаже реальну адресу.

Щоб перевірити посилання на ПК, потрібно навести посилання курсор і почекати пару секунд.

Джерело: itechua.

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